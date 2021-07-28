衛福部提報的「強化社會安全網第二期計畫」，明天將在行政院會報告，預計將投入407億餘元，擴增家庭服務資源、提升風險控管、強化經神疾病及自殺防自及強化部會網絡資源布建。

行政院於2018年提出強化社會安全網計畫，從支持地方政府增設社福中心、充實服務人力、整合保護性服務，建構更完整綿密的家庭、社區支持網絡等方面，3年投入近70億元，期盼從根本控管，弭影響社會安全的各項風險因子。

首期強化社會安全網計畫去年到期，衛福部再提出二期計畫，從今年起至2025年整合各部會、各地方政府及民間力量，再加大力道強化社會安全網，預計將投入407億餘元。

行政院表示，「強化社會安全網第二期計畫」，將以「擴增家庭服務資源，提供可近性服務」、「優化保護服務輸送，提升風險控管」、「強化精神疾病及自殺防治服務，精進前端預防及危機處理機制」及「強化部會網絡資源布建，拓展公私協力服務」四大策略，以民眾需求為依歸，建構弱勢者安居之友善環境。