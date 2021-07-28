郭子乾在《茶金》飾演茶葉大亨。（公視提供）

連俞涵在《茶金》飾演茶葉大王的女兒。（公視提供）

李杏飾演京劇名伶。（公視提供）

薛仕凌飾演乖巧書生。（公視提供）

許安植飾演天才茶師。（公視提供）

黃健瑋演出歷經戰火洗禮的落魄將軍。（公視提供）

公視與客委會合製時代生活劇《茶金》，打造「和洋折衷」風潮的時代美學與氣味，特邀金鐘造型指導姚君操刀，考究的戲服搭配髮型、精緻妝容，完全打破觀眾對主演們原有的形象，特別是郭子乾、溫昇豪、薛仕凌、李杏、許安植更是螢幕形象大翻轉。溫昇豪飾演失落的戰俘，充滿濃厚的男人味，帥到連從《犀利人妻》一路追隨的粉絲都大呼「瑞凡，我回不去了」、「沒看過帥成這樣的戰俘」。

溫昇豪在《茶金》 完全打破視覺感，全新打造略帶鬆垮的線條，吊袋褲搭略鬆的襯衫、凌亂的髮型，再搭配鬍子與鬍渣，塑造歷經風霜的頹廢造型吸引粉絲的目光，有粉絲誇他是「林志玲老公AKIRA的弟弟」，溫昇豪開心感謝大家的讚美，「可能是那兩撇小鬍子有東洋風的感覺，所以才會很多人說像玉木宏、AKIRA。我覺得他們都是帥哥，我很開心；不過AKIRA比我還小，所以應該我是他哥才對！」

郭子乾更被姚君視為「變身大成功」，變身後與日本知名導演小津安二郎有些神似，完全突破他既有的喜劇演員形象，眼鏡加鬍子、考究的西裝、不離身的煙斗等，展現茶商過人的膽識與氣勢。郭子乾原本試想可能有如王永慶、張榮發、郭台銘等企業大老形象，待定裝全套上身後，高雅的品味頗具「台版教父」架勢，郭子乾誇說：「這輩子從來沒有這樣帥氣過！真的變身為見識過大風大浪的沈穩生意人。」

具有昭和時代古典美的連俞涵，更是繼《一把青》朱青之後，再次接演同年代時代劇。連俞涵開心分享：「好像我的1940、1950小宇宙正這一步一步形成中！」這次躍升為客家千金「小吉」（客語「小姐」），更完全打破眾人對客家節儉持家的刻板印象，走低調簡約的奢華風格。與連俞涵繼《一把青》再度合作時代劇的姚君分析，學生時期的朱青受動盪時局所苦樸實無華，但「小吉」從少女階段就追求時尚潮流、享穿訂製服，大圓裙、摺裙為衣櫥必備日常服，與朱青學生時期截然不同。

薛仕凌近年來以《做工的人》怪手司機粗獷外放的螢幕形象備受肯定，這次在公視時代生活劇《茶金》中，大躍昇為台三線上「寄生上流」的乖巧書生、即將「嫁入」張家的準駙馬范文貴。薛仕凌覺得兩者形象上最大的差異是「文貴比較精緻收斂！」至於薛仕凌在《茶金》中各個階段整體造型展現，姚君希望粉絲慢慢來發掘，「將會有意想不到驚奇感！」

黃健瑋演出資歷豐富，更是時代劇的常客。這次在《茶金》演出歷經戰火洗禮的落魄將軍，對劇中同是被迫遷台的李杏疼愛有加。黃健瑋的精實體態在過去《一把青》、《麻醉風暴》系列中展現無遺，在此次《茶金》中，姚君企圖拉鬆軍事將領的線條，輔以枴杖，頭髮兩側略刷白，以增加生活的寫實感。

劇中演出京劇名伶的李杏，整體造型超吸睛，服飾、化妝髮型均十分講究，與先前在公視《生死接線員》中器官協調護理師的形象完全判若兩人，先睹為快的經紀人看到她的旗袍及京劇扮相更誇讚：「完全認不出本尊！」李杏開完玩笑說：「這樣應該算是螢幕形象大翻轉吧？翻到完全認不出來，哈哈！」

在電影《馗降：粽邪2》演技實力相當亮眼的許安植，日常走文青風，在《茶金》演出天才小茶師，出身自貧苦的深山茶寮。姚君說，許安植連穿破舊、皺巴巴的衣服都難掩她個人所散發出優雅的氣質，要破壞她原本形象最貼合的方式就是「曬黑、塗黑」，連茶師雙手、指甲沾滿茶漬都不放過，許安植笑說：「這完全就是城市女孩大變身！」

此外，27日也釋出首支特輯影音《薏心的千金養成記》，一窺連俞涵所飾演的客家千金薏心的生活樣貌。《茶金》預計於今年第四季在公視及客家電視首播。