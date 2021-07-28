「柯黑大魔王」民進黨北市議員王世堅28日在臉書上痛批，全國遲遲無法降級解封，就因為北市疫情無法有效控制，找出不明感染源，這是台北市長柯文哲的責任，呼籲柯也不必跟夫人陳佩琪一搭一唱，別用家人來測風向、試水溫。

王世堅說，最新民調表面上，柯文哲看似贏過高雄市長陳其邁，但趨勢上，柯民調在下滑，而陳在上升，民調反映了2人的防疫表現，柯防疫是創了一堆名詞，但全部無疾而終，柯沒全心全意放在疫情的防堵。

「柯文哲也不必跟夫人一搭一唱！」王世堅批，柯從政就應好好保護家人，不是用家人來幫忙測風向、試水溫。

另外，王世堅也提到，政院針對紓困、振興經濟有許多措施，當然都是立意良善，但紓困與振興對許多辛苦的基層民眾而言，其實就是同一件事，依據最新民調，民眾對於紓困方案普遍仍有不滿，相信政府也正在對此做審慎評估。

王世堅指出，對比美國川普政府發放1200元美金、拜登政府發放1400元美金、日本政府發放10萬元日幣，台灣預計發放的金額很可能並不像其他國家那麼高，此次疫情民眾遇上如此大困難，「生食都不夠，那有通曝乾！」

王世堅建議，台灣應效法國際，紓困振興當作一回事，要如何消費是民眾的權利，政府不必替民眾決定什麼樣消費是刺激經濟？什麼樣消費是替代性消費？應以直接、有效的方式，幫助人民，才能讓人民有效感受到政府的善意。