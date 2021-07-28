張雁名累積不少戲劇作品。（伊林娛樂提供）

張雁名在家運動，貓女兒搗蛋。（伊林娛樂提供）

張雁名在家運動，貓女兒搗蛋。（伊林娛樂提供）

名模劉美辰呼籲有興趣的年輕人勇敢報名璀璨之星，來當同門師弟妹。（伊林娛樂提供）

第10屆伊林璀璨之星線上報名將於8月11日截止，總決賽於12月19日舉行。伊林娛樂旗下演員、名模秘技不藏私，分享自身走跳時尚及演藝圈的經驗；戲劇演出經驗豐富的張雁名透露，新人時期因歷練經驗不足，拍哭戲最尷尬，但他也鼓勵參賽者，不要害怕失敗，好好享受過程，展現獨一無二的自己。張雁名也與時尚名模劉美辰、第6屆璀璨之星男模羅承軒一起呼籲有興趣的年輕人勇敢報名璀璨之星，來當同門師弟妹。

張雁名說，其實剛開始拍戲時，很常抓不到訣竅，又太緊張，根本哭不出來，「大家都在等我，氣氛超尷尬，導演暴氣要我點眼藥水，我只好點了」，看播出覺得自己演得很糟，相當受挫，卻也成為他進步的動力。當時，張雁名趁拍戲空檔請教資深前輩，也主動報名表演課，讓他更認識自己，提升自信，開發出連自己都不知道的潛能。

張雁名拍攝《最佳利益》時演技大爆發，但在收工後卻走不出情緒，覺得部份的人格在內心揮之不去，「對演員來說這是一件很有趣卻有點恐怖的地方。」前陣子受疫情影響劇組停拍，近日逐漸復工，接下來的新戲大量台語台詞對他來說是全新挑戰，看了很多台語劇惡補，他說：「我台語真的極爛，但難度高的客語劇我都拍過了，沒問題的！」

疫情期間，張雁名每天追劇、運動，偶爾會唱歌抒發情緒，但居家防疫運動量減少，食量卻沒變小，有天站上體重計讓他崩潰，竟然足足胖了5公斤，他趕緊買瑜伽墊回來運動，但運動時，貓女兒卻常在一旁搗蛋，躺在瑜珈墊不肯走，或者趁他運動時，在他面前大口大口吃飯，讓他哭笑不得。

178公分的名模劉美辰，穿衣風格參考韓劇、美劇及KOL，疫情期間出門必須戴上口罩，眼妝是她的重點，美妝經驗豐富的她，推薦KISS ME的眼線筆與睫毛膏，儘管天氣炎熱，一整天也不會脫妝。男模羅承軒是第6屆璀璨之星男模組季軍，今年參加WNBF(世界自然健美協會)比賽獲得第3名，疫情期間無法上健身房，他在家靠一塊瑜珈墊徒手運動，訓練核心，他說，自己運動時會戴著耳機，能專心不受干擾，最近他特別喜歡智選家Liberty Air 2 Pro真無線藍牙耳機，抗噪功能很強。第10屆伊林璀璨之星線上報名網址：https：／／reurl.cc／jqz69D