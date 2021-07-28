江村貴詢問工務處長古明弘有關台13線拓寬工程進度。（謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢，由國民黨團副書記長余文忠壓軸。（謝明俊攝）

余文忠質詢苗栗縣如何爭取設置好的醫院。（謝明俊攝）

苗栗縣總質詢最後一組議員28日上午登場，國民黨團2大黨鞭江村貴、余文忠聯合質詢，江村貴就苗栗縣有5座水庫卻被中央首波限水，認為太不公平。余文忠則提厚厚一疊質詢資料，就財政、都更、特色教育、交通等10餘項議題提出質詢，余文忠並針對疫苗問題發言，大批疫苗從來都不是「順序」問題，疫苗不夠才是問題核心。

苗栗縣議會總質詢壓軸最後一天，由國民黨議會黨團書記長江村貴及副書記長余文忠2人擔綱，江村貴首先上場詢問水利處，苗栗有幾座水庫？水庫現行蓄水狀況？未來台積電竹南廠完工後，增加的用水是否有保障？未來苗栗的民生用水能否管控優先給苗栗人用。

水利處長楊明鐃答詢先回覆苗栗目前5座水庫蓄水量都已恢復至安全存量，其中鯉魚潭水庫並已到滿水位，開始自然溢流。但由於水庫用水控管，權責在中央水利署，這次頭份竹南停水措施發生後，縣府非常重視未來民生用水管控機制，已邀請水利署來縣府開會協商。而台積電竹南廠本來用水，水利署已規畫由鯉魚潭水庫設置專管供水至苗栗市、頭份及竹南等地區，可使用水調配更有彈性，但需相當時間施工。江村貴要求縣府強烈爭取縣民用水權益。

江村貴接著針對台13線明德至造橋鄉錦水村間路段拓寬問題，質詢工務處長古明弘目前進度狀況，古明弘回答，造橋鄉錦水段，因配合未來國1造橋交流道工程完工通車，所以可在年底前發包開始動工，至於明德段，因路線行經有3座橋梁改建，工程內容較複雜，加上須解決用地取得問題，所以需時較久，預計可能需要2年半至3年時間完成。

余文忠接力質詢，對於頭份竹南雙城完成許多市鎮共同規畫，像是竹南頭份運動公園等，營造出現代化市鎮生活機能，吸引更多年輕人願意入住頭份竹南，但反觀苗栗市建設遲滯，市中心都更遲緩，希望縣府工商發展處能加速都更計畫，讓苗栗市有更友善民眾的公共建設，來吸引更多人搬來苗栗市。

余文忠質詢表示，今年因疫情關係縣內許多學校活動都停辦，學童因沒法施打疫苗，未來否讓學生安全回校開課？余文忠並對縣內特色教育請命，像是福興武術學校如何繼續發揮特色教育，在武術及角力等項目上繼續表現。

余文忠並對疫苗議題表示，國內疫苗從來都不是「施打順序」問題，如果疫苗的數量夠了，大家都拿到了「國際認證疫苗」，根本就不會再有施打順序的問題，沒有疫苗才是核心問題。