微軟在27日美股盤後公布會計年度第四季（4至6月）業績，疫情帶動雲端業務大爆發，協助該季營收創下歷史新高紀錄。微軟業績亮眼激勵盤後股價上漲，市值一舉升破2兆美元，僅次於蘋果。

微軟目前市值達2.16兆美元，僅次於蘋果的2.45兆美元。

微軟年度第四季營收年增21％，至462億美元，淨利較一年前同期躥升47％，至165億美元，遠遠超越華爾街預期。分析師原預估營收441億美元和淨利146億美元。

微軟財務長胡德（Amy Hood）27日表示，預期本季（7至9月）營收上看442億美元。

新冠肺炎疫情掀起在家辦公與遠距教學趨勢，微軟多項業務享受強勁成長。疫情期間企業擁抱雲端數位服務，個人電腦銷售強勁，連帶刺激Windows軟體需求，防疫期間遊戲產品更是熱賣。

Azure雲端服務近幾年已成為微軟的成長主力，年度第二季營收成長51％，略優於前兩季的50％。微軟預期本季雲端業務維持穩定成長。

居家防疫期間微軟遊戲部門業績強勁，但近來成長有趨緩之勢。年度第二季遊戲部門整體營收年增11％，成長率遜於前一季的50％。4至6月Xbox遊戲內容與服務銷售年減4％，但Xbox遊戲機硬體銷售躥揚174％。

微軟表示，最新一代Xbox遊戲機是公司最熱銷的遊戲硬體機種。胡德透露Xbox遊戲機仍供不應求。

年度第二季Surface筆電銷售亦下滑，年減20％。胡德4月示警全球晶片短缺可能影響Surface銷售。

此外，拜美國就業市場好轉所賜，微軟旗下專業社交網站領英（LinkedIn）4至6月營收年增46％。微軟預估領英本季的營收成長率可望超過30％。