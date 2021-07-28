不少人在有心事的時候，都會以「一醉解千愁」的方式紓解壓力，有的人在喝醉後自動倒頭就睡，有的人則會回歸自己最真實的狀態，在酒後吐真言，搜狐網命理專欄點名，巨蟹座、獅子座、處女座的人一旦三杯黃湯下肚，就會想到什麼說什麼，時不時就令旁人替他們捏一把冷汗。

▍No.3 巨蟹座

巨蟹座的人個性害羞內斂，無法快速在陌生的環境中打開心房，因此，他們不太喜歡參加把酒言歡的社交活動，即使參加了，他們也會讓自己成為透明人，不讓大家注意，不過，一旦喝了酒之後，他們就會大發酒瘋，把長久以來累積的心事全部說出口。

▍No.2 獅子座

獅子座的人性格大剌剌，即使不喝酒，他們也會大方與別人分享自己的真心話。但是，每個人的心中都會有無法輕易說出口的祕密，尤其獅子座又是很愛面子的人，唯有在他們喝醉時，才會語出驚人，說出他們深深藏在心底的心事。

▍No.1 處女座

處女座的人是個性挑剔的完美主義者，就對連自己都很嚴格，總是表現得和藹親切，希望在眾人面前維持完美的形象，但他們卻常常在喝酒後露出本性，開始批評他人、大講其他人的壞話，使得自己的形象破滅，讓顏面掃地。

※中時新聞網提醒您：未滿18歲不得飲酒。酒後不開車，安全有保障。喝酒過量，有礙健康！※