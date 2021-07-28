中市和平區公所今年水蜜桃銷售活動受疫情影響，結合線上平台「中華郵政i郵購」、「楓康超市－團購網」及「雄獅嚴選」等通路平台銷售，舉辦連線記者會熱情開賣。（和平區公所提供／陳淑芬台中傳真）

水蜜桃的故鄉在梨山！中市和平區公所今年水蜜桃銷銷活動受疫情影響，結合線上平台「中華郵政i郵購」、「楓康超市－團購網」及「雄獅嚴選」等平台銷售，今天在中市西區舉辦連線記者會熱情開賣。區公所表示，梨山水蜜桃產量約占全台一半，甜度13度以上、肉質緻密多汁，產期從6月下旬至8月中旬，歡迎民眾用實際行動挺農民。

台中市農業局指出，梨山水蜜桃栽培面積約有462公頃，種植面積最大，主要栽培上海水蜜桃、新白鳳、大玉白鳳、中津白桃及瀨戶內等品種，目前正是最好的品嚐時節，甜度13度以上、肉質緻密汁多，成熟後氣味芬芳，和平區公所以「水蜜桃的故鄉在梨山」的市場品牌定位，建立專屬水蜜桃品牌形象，將五星級梨山水蜜桃，行銷到全國各地。

和平區公所表示，受疫情影響，今年結合線上平台「中華郵政i郵購」、「楓康超市－團購網」、「雄獅嚴選」等各通路平台銷售，並已在「雄獅嚴選」電商平台銷售2千多盒，透過線上平台讓民眾選購最新鮮的水蜜桃，透過宅配到家，在家防疫也可以品嚐到美味的梨山水蜜桃。

和平區公所指出，梨山水蜜桃今年再度結合台灣楓康超市全台48家門市，同步上架銷售。此外，採購梨山水蜜桃也可以做公益，今年首次結合梨山農民與台灣紅絲帶基金會合作，在公益線上平台販售，預計銷售500盒，每盒捐出100元，作為偏鄉孩童愛滋及毒品防治教育推廣，一起守護孩童的健康。