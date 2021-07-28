每年暑假各級學校都在進行團膳招標作業，桃園市議員陳治文力促營養午餐招標應規範投標廠商的員工都接種過疫苗，有團膳廠商也指出，一般員工可自己預約登記，但移工部分恐有問題，力促專案施打，教育局說，已接獲業者反映，因是全國通案，已向國教署建議，目前校內廚工已納入施打對象，會繼續努力。

陳治文說，每年暑假開始，正值各校辦理營養午餐招標作業，她希望參與投標的團膳工廠與學校距離，車程不宜過長30分鐘內為原則，以管控餐點的溫度、新鮮度、美味以及偶發事件廠商的多元應變能力。

她也認為中、小學生營養午餐採購須知及規格內，應納入防疫規範，如要求投標廠商的員工目前都已接受至少一劑以上新冠疫苗、參與學校供餐的廠商全流程所有人員於正式供餐前需具備快篩陰性證明等，保護未來主人翁。

教育局對此表示，過去就曾發文提醒各校，團膳送餐車程不得超過30分鐘，至於把防疫內容加進採購合約，恐涉及限制投標資格，不符合政府採購法，但實務上採固定價格、最有利標，廠商面試詢答時，學校都會詢問防疫作為跟措施，越完整嚴謹會越高分、越容易出線，因此團膳業者都主動落實。

教育局不諱言，有接獲團膳業者反映，指自購口罩、隔離衣、快篩試劑都沒問題，員工也都有上疫苗預約平台登記打疫苗，但多憂心移工部分，直指業者多聘請移工幫忙運送扛餐進校園，希望爭取專案施打，教育局已跟中央反映，希望在開學前能統籌辦理。