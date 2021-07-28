各地紛傳疫苗配賦量不夠，桃園市長鄭文燦28日坦言疫苗供應吃緊是共同的情況，桃園原本將服務量能放大到20萬人，已2度降載到12.7萬人，但明天才截止，預約率已逾95％，認為第四輪疫苗計算必須很精準、科學，中央應該在開打前真實計算各縣市可彈性運用的庫存總量，配賦不足數。

鄭文燦說，第四輪接種桃園原本準備37個社區接種站，服務能量放大到20萬人，不過因為這一輪預約只開放到38歲以上，大概有13萬人，加上上一輪預約沒施打的有2萬人，所以總數是15萬人左右，先降載開了15萬人的預約量，但是後來發現疫苗配賦的數量沒這麼多，又降載一次，降到12萬7000人。

鄭文燦說，桃園目前開放12萬7000人預約，本來可以預約到明天，但到今天為止預約率已經高達95％，只有剩8個社區接種站還有一點點空間，可見民眾非常踴躍、意願很高，不諱言第四輪疫苗可能會缺，「有壓力」，指示衛生局通知負責各接種站的醫院，要先把庫存拿出來打。

「疫苗供應吃緊，應該用科學的方法來解決！」鄭文燦說，中央流行疫情指揮中心希望各縣市，要將留在醫院或診所的庫存量合併使用，也就是說包括之前累計剩餘的、專案施打的，都要計算在一起，但他直言醫院可以合併：「診所的部分不可能一瓶一瓶去拿回來！」已經預約好的也根本不能動，要保護預約民眾的權利。

「這一輪的疫苗計算必須很精準，最後計算的時間應該等到第四輪開打前！」鄭文燦認為，應該機動式的檢討配賦的情況，以開打前真實的庫存，計算可以彈性使用的庫存量有多少，不足數由中央統一配賦，才比較科學。他強調庫存只能計算衛生局的庫存加上主要醫院的庫存，如果是小診所的庫存，是有預約的，沒有辦法拿出來，也不可能一瓶一瓶收回來。

鄭文燦強調每一個完成意願登記的，都要有充分的疫苗供應，不諱言疫苗供應吃緊是共同的情況，更要精準的使用每一支疫苗，務必讓預約接種者都能夠完成接種。