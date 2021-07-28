東森綜合《今晚開讚吧》明天（29日）晚上8點邀請積極宅跟消極宅的兩派代表，聊聊他們防疫在家的日常。李玉璽透露自己宅在家幾乎整天黏在床上，就連和媽媽的對話都是傳訊息，黃鐙輝則開玩笑說：「我是都跟我老婆這樣子啦！因為我不想跟她講話。」完全不怕被老婆萁萁聽到會氣噗噗。

多數人防疫在家作息幾乎會被打亂，但黃鐙輝過的超規律，「我每天早起看股市、打理三餐、陪孩子做功課、練才藝玩樂，接著晚上讀完劇本，準時在12點前上床睡覺。」意外正常的生活，讓眾人完全不敢置信。黃鐙輝笑稱自己超積極，嚴立婷虧：「你的人生不都是萁萁在安排的嗎？」

黃鐙輝疫情期間在家超規律。（東森綜合台提供）

他解釋老婆只安排他賺錢的那一部分，自嘲是家中的生財工具。他說因為要做的事很多，最近積極健身、增強體力，「我們如果身體受傷或生病，所有工作就都沒了，我們是靠身體在賺錢。」羅時豐吐槽說：「你是靠身體，像他（李玉璽）是靠顏值。」一針見血的回答，讓黃鐙輝崩潰直呼：「如果可以當賀軍翔，誰要當賀一航，我也想靠顏值，但就長這樣。」講完遭嗆對前輩不敬，他趕緊懺悔：「他在天上我每天都有拜他。」

李玉璽透露防疫在家都黏在床上。（東森綜合台提供）

曾經大方表示是宅男的李玉璽，看完其他藝人滿滿的一日行程表後，笑說：「我本來覺得我算是積極的。」他坦言自己每天睡到下午1點多才起床看股市收盤，「而且我很懶，會直接傳訊息給媽媽說我起床了、問午餐吃什麼。」因為剛起床不想大聲呼喊她媽媽，所以才這樣做，但也因此跟家人互動變多。

疫情期間李玉璽除了吃飯時間外，幾乎都在床上度過，「我什麼東西都可以在床上完成。」加上他睡雙人床，旁邊沒人只好擺了吉他、遙控器......等。愛開黃腔的羅時豐見縫就問：「旁邊沒有充氣娃娃之類的？」李玉璽以不失禮貌的微笑句點他說：「還沒有。」《今晚開讚吧》每周一至週五晚8點在東森綜合台播出。