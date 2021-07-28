因應新冠疫情百業蕭條，繼振興3倍券後，近來傳出行政院研擬將發「5倍券」，有鑑於之前3倍券使用上多所限制，不少民眾反映，為何不乾脆發現金？有內行人分析，關鍵原因在於若發現金就無法限時消費，短時間內對經濟沒有幫助，店家恐怕會先餓死。

政院振興擬發5倍券 柯文哲酸「最Low方法」諷：我主張100倍券

為拯救受到疫情衝擊的經濟，行政院擬發振興券，相較於去年用1000元購買價值3000元的3倍券，今年將金額擴大為5000元的「5倍券」，不過外界普遍反應，何必浪費錢去印振興券，而且還要人民花錢買，質疑為何政府堅持不發現金？

圖為行政院去年推出的振興3倍券。(本報資料照)

有網友今(28)日在《PTT》批評，上次三倍券，這次五倍券，還要弄一堆配套措施，他知道普發現金是為了避免人民又把錢存起來，達不到振興效果，但他也好奇，除此之外，普發現金到底有什麼缺點？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「會少花很多，預算很不方便」、「缺點就是帳目太清楚，有問題很容易抓出來」、「就沒操作空間了」、「拿現金換卷真的很智障」；也有人認為「發現金會拿去買股票」、「怕被拿去繳房租、繳學費」。

有內行網友分析，雖然普發現金是最簡單的紓困方式，不過受疫情衝擊，處處可見關門或待租、待售的商家，若直接普發現金就無法限時消費，短時間內對經濟沒有幫助，店家恐怕會先餓死。