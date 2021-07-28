元大金旗下元大銀行力推數位金融展現具體成效，根據最新內部統計顯示，元大銀的前半年線上基金交易筆數年增659％，對此元大銀指出，元大銀行打造數位投資理財生態圈的條件已越來越成熟，尤其是百元投資、日日扣服務，可說是推升線上交易筆數的兩大推手。

元大銀行數據分析團隊，追蹤今年5月下旬新冠肺炎疫情爆發後相關數據，除了數位平台客戶數、交易量仍持續大幅成長，最顯著的是行動銀行基金整體交易筆數在上半年累積年增率659％的驚人表現，包括申購基金、海外債、ETF等均在線上下單的產品之列，可見本土疫情爆發之後，客戶理財腳步並未停歇，甚至大舉轉進線上。

而在元大銀行打造的數位投資理財生態圈中，除了上述開放百元投資、日日扣之外，最為重要的產品線基礎，元大金旗下元大投信所推出的多檔叫好叫座的台股基金，也將在該數位投資理財生態圈，佔有一定的份量，目標就是要讓投資人可以一站購足，投資台股產業最精華的高科技、經貿、中小型成長股以及大型績優股題材，由元大銀行來搭建出目前市面上最完整的台股基金投資平台，且元大投信有多檔基金都不斷交出績效勝大盤的表現，使元大看好產品面的優勢可再強化客戶線上下單的買氣。

對此元大銀行也指出，包括「元大龍頭基金」及「元大五小福」系列基金等，都在開放百元、日日扣之列，此外元大銀行也趁勢再作大線上下單的規模，再打出新行銷牌，即日起至2021年9月30日止，數位下單海外債及定期定額申購包括元大龍頭基金、元大卓越基金、元大多福基金、元大經貿基金、元大高科技基金、元大2001基金這六檔優質基金等，最高可享終身零元手續費優惠。