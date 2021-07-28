傳播力強的Delta變異病毒持續蔓延，日本與韓國28日同步刷新單日確診紀錄，日本全國確診近萬人，韓國則新增1896例。隨著奧運舉行及暑期出遊高峰到來，疫情擴散速度恐進一步加快。

日本28日全國確診9576人，為疫情以來首見單日突破9千人；死亡8人。其中，東京都新增確診3177人，連續兩日刷新疫情來單日紀錄。神奈川、埼玉、千葉等3縣分別新增1051、870及577人。

根據厚生勞動省，東京都、神奈川、埼玉、千葉縣等1都3縣，截至26日的PCR檢查，5826人確認感染Delta變異病毒，較上周急速增加1.65倍。

在東奧部分，東京奧運組織委員會發佈消息，與奧運相關又有16人新冠病毒檢測呈陽性，其中沒有運動員。本月1日以來奧運相關陽性累計達174人。

至於韓國，28日單日新增病例較前一天增加531例，達1896例，創下去年1月韓國境內爆發新冠疫情以來的最高紀錄。

但防疫部門就此表示，首都圈疫情擴散形勢有所減緩，未來兩周最重要的目標是控制住疫情，降低單日新增數字。