台灣跆拳道、柔道奧運代表團今年獲佳績，羅嘉翎摘銅、楊勇緯摘銀都讓全國人民歡欣鼓舞，在賽程結束後，他們也和教練團、工作人員們於今（28）日下午搭機返台，駐日代表謝長廷也到成田機場送機；班機抵台後，選手們感謝大家支持，羅嘉翎媽媽也透露這些年女兒為比賽控制體重，等她隔離結束回家要準備火鍋，全家人一起好好慶祝。

羅嘉翎在東京奧運女子57公斤級踢下銅牌，今日下午和教練團、工作人員一起回國，她的爸媽也特地到機場接機送花，儘管羅嘉翎還得先到防疫旅館隔離；她在受訪時感謝全國民眾關心跆拳道賽事，也為能替台灣踢下一面銅牌很開心，還透過鏡頭和爸媽說「我愛你們」，更表示此時最想做的就是喝手搖飲「珍珠奶茶」。

而羅嘉翎爸媽到機場接機送花，無法直接和女兒見面雖然遺憾，但羅媽也收到羅嘉翎透過鏡頭向他們喊話的消息，在受訪時則表示原本要帶手搖飲給女兒，防疫的關係作罷，「之後去防疫旅館再補給她」；羅媽更心疼地說，這幾年看到女兒為了比賽常常需要進行體重管理，很多東西不能吃，結果全家人跟著她一起控制。

不過，這次羅嘉翎在東奧摘銅後，暫時可以解放，羅媽說羅嘉翎有跟她說很想吃火鍋，等她隔離結束會好好給她補一番。