新天地（8940）董事長王玉雲今（28）日於股東會後表示，新冠肺炎疫情嚴重衝擊大型宴會廳，下半年原本預定的桌宴紛紛遭到取消或延期。有鑑於疫情恐將成為未來常態，為增加宴會廳以外的營業收益，評估趁著這波疫情、併購體質不錯的小型餐廳，尤其鎖定火鍋與燒肉餐廳，採多角化經營；同時，新天地也將強攻便當外賣與冷凍調理包市場，搶攻宅經濟商機。

王玉雲進一步表示，疫情期間，其實有多家來自北部與中部的大型宴會廳業者，因為業績重挫、主動上門爭取與新天地攜手合作。惟考量大型宴會廳的投資金額高且回收期長，新天地目前沒有明確的投資計劃，但未來不排除以策略聯盟方式尋找新契機，以最低資本投入創造最大營運利潤。

隨著疫情微解封後，婚宴開放室內50人、戶外100人得以舉辦。王玉雲表示，連續兩年因疫情延後婚期的新人為數不少，預料百人婚宴市場的需求高，尤其是能舉辦百人婚宴的戶外場地，目前格外搶手。

以新天地旗下位於彰化高爾夫球場旁的「唯愛庭園」為例，擁有絕佳戶外視野、證婚禮堂與大片庭園，是中部新人舉辦戶外婚禮首選，自從宣布疫情降級以來，隨即湧入大量預約看場地電話，預料壓抑已久的婚宴市場將於第四季爆發。唯愛庭園趁勢推出「唯愛久久」戶外婚慶專案，提供戶外Buffet專人分菜服務，鎖定百人以內的婚宴市場。

新天地受到疫情影響，上半年營收3.86億元，年減8.52％；首季EPS0.27元，年增2.35倍。

不過，法人表示，新天地第二季受到疫情衝擊、5、6月業績明顯衰退，預期上半年將出現虧損；展望下半年，新天地目前斥資改裝台中北區旗艦店與「萊特薇庭」宴會餐廳1樓，進一步擴增宴會場地，寄望第四季傳統旺季的到來，延期的婚宴能順利如期舉辦。

法人表示，新天地去年收掉了年年虧損的上海宴會廳之後，加上轉投資的台中市「萊特薇庭」宴會餐廳與彰化市「唯愛庭園」庭園式餐廳，頗受年輕族群青睞，隨著轉投資效益逐年發酵，本業在擺脫疫情干擾下可望穩健獲利，預期明年有機會虧轉盈。