美國眾議院軍事委員會(HASC )同意美國海軍，可以在3年內退役一些提康德洛加級飛彈巡洋艦(Ticonderoga-class cruiser)，以挪出維護資金用於新型軍艦的建造。

美國海軍原本就打算按照服役時程，陸續將壽命達25年的提康德洛加級給退役，因為這些舊艦的維護與現代化工程變得越來越昂貴與耗時，因此他們曾提案要求，在 2022 財政年度時，退役 7 艘提級巡洋艦。

眾議院軍事委員會表示，對於年度國防授權法案(NDAA)中，不會禁止海軍退役任何巡洋艦。雖然NDAA內容並未完全公布，但是在摘要中提到「不禁止海軍艦艇提前退役」，只是數量還不確定。

美國海軍表示，在 2022 財政年的支出預算，很難完成 355 艘軍艦數量的規模，因此海權小組委員認為，可以保持規模較小，但艦況與性能較好的艦隊。

小組委員會建議，在支出計劃中新購2艘阿利伯克級驅逐艦(Arleigh Burke class destroyer)，但在今年春天，只得到1艘驅逐艦的建造資金，因為為維持現有艦隊規模，就支出太多的維護、營運、人員和其他不斷增長的費用成本。

提康德洛加級是美國第1種神盾巡洋艦，它採用史普魯恩斯級的艦體進行研改，因此兩型艦的尺寸類似，全長173公尺、全寬16.8公尺、吃水9.7公尺，具有4面SPY-1D相控陣雷達，128套MK41垂直發射單元，可安裝標準2型、3型與6型防空飛彈，不但有區域防空能力，還有反彈道與反衛星的擴充性能。