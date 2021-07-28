漫威英雄系列電影《黑寡婦》終於上映，片中女英雄身穿緊身黑膠衣，完美展現凹凸有致的好身材，性感指數破表，成為眾人討論的話題，就連飾演「鷹眼」的傑瑞米雷納（Jeremy Renner）也直言「黑寡婦就是個蕩婦」，引發一番爭論。殊不知拯救世界的女英雄，從600年前的聖女貞德，到虛構漫畫中的神力女超人、貓女、驚奇隊長，個個都是美豔性感又火辣，毫不扭捏遮掩自己的爆乳和美腿，形塑了「性自主」與「性自由」的女英雄角色。

漫畫電影形塑的「黑寡婦」角色，光從名字暱稱就可知道她絕非平凡泛泛的貞節烈女，也難怪傑瑞米雷納會以「蕩婦」來形容黑寡婦，還細數漫威6大英雄中，就有鷹眼、綠巨人浩克、鋼鐵人、美國隊長等四個英雄與她有曖昧情愫，就可明白黑寡婦是個勇敢追愛的女強人。

身材姣好、性感治豔的女英雄，其實不只出現在現代漫畫中，十五世紀的傳奇女英雄聖女貞德，同樣也被形塑成貌美性感的女子，法國浪漫主義畫家德拉克洛瓦（Eugene Delacroix）以聖女貞德為靈感創作的《自由引導人民》，畫作中的女神手中高舉紅白藍三色旗，代表了法國七月革命，而她坦露的雙乳，則被視為自由的象徵。

德拉克洛瓦以聖女貞德為靈感創作的畫作《自由引導人民》，女神坦露雙乳被視為「自由」的象徵。（翻攝羅浮宮官網）

無奈的是，當007詹姆士龐德、超人等英雄可以風流倜儻，周旋在萬花叢中，還經常為了拯救世界被迫「射後不理」；而女英雄的性自主，以性感嫵媚的萬種風情將眾男子迷得神魂巔倒，卻常常被誤解為「物化」、「性化」女性。

飾演黑寡婦的史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）就曾為了避免角色被性化，高呼「別只問我內衣的事」，在最新電影的造型中，甚至把原本露出事業線的爆乳裝拉鍊整個拉到脖子，希望人們不要再把焦點放在她的胸部，雖是避免「性化女性」的權變策略，但總覺得少了一點豪邁奔放的女力氣場。

試想，一旦黑寡婦、神力女超人、貓女等女英雄的角色設定，改為純真浪漫又可愛、被動等待男人來愛的乖乖女，而非敢愛敢恨、主動追愛的「蕩婦」，肯定會失真走味吧！