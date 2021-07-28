東京奧運登場，但大陸隊對接連在排球、桌球、體操甚至是游泳項目沒能奪金，爆冷輸掉，也引來不少大陸網民在網路上對出賽的大陸選手苛責。值得關注的是，大陸官方甚至不少官媒接連幾日跳出來發文提醒；與金牌失之交臂固然可惜，但相比獎牌，選手「拼搏」的精神含金量無疑更高。這一定程度上，也可看出大陸官方已經逐漸跳脫過往比賽「金牌至上」迷思，重新反思運動的拼搏精神可能更令人尊敬。

比如說，26日的東奧桌球混雙金牌戰，大陸隊被日本逆轉，屈居銀牌，大陸女排接連輸給土耳其跟美國；23歲「射擊女神」王璐瑤爆冷出局，甚至賽前奪金呼聲頗高的跳水男子雙人10公尺台決賽中，陳艾森、曹緣因失誤，以1.23分些微差距敗給英國選手，只獲得銀牌。

而上述相關賽事的大陸選手痛失金牌之下，心情已然相當沮喪，不少人甚至賽後隨即就在媒體採訪當下公開道歉，雖然有不少大陸民眾對於選手自責道歉相當心疼，但不也諱言，亦不少網友在網路譏罵選手表現不佳，愧對國家摘陪。

面對網路謾罵風氣，大陸官媒第一時間紛紛跳出來認為不該過分苛責選手，希望藉此平息網路上相對情緒化與不理性的責難潮。

大陸央視網評就強調，選手沒有必要道歉！能站在奧運會賽場，你們已經是各自項目的佼佼者！奧運是賽場，也像個「戰場」，從來都是要打苦戰打硬仗。當選手和對手四目相對的時候，當選手為了目標奮勇前進的時候，「那一刻，你就代表中國，那一刻，何等榮耀！那一刻，你已經是中國的驕傲了。」

「不是只有拿了金牌才是英雄，每一位為奧運軍團打拼的都是英雄！」該文章還稱，如果與金牌失之交臂，但只要展現出中國人敢打敢拼不認慫的精神，廣大體育迷就不會責怪你們，「拼搏」是最有含金量的中國故事。

該文章還說，運動員們紛紛道歉，反映出他們背負的壓力。網上時而冒出一些辱駡或者過度刻薄貶損自家運動員的言論，這都不是看奧運的「正確姿勢」。回國怎麼總結和批評，那是教練該做的事。在奧運這節骨眼上，改進建議可以有，理解和寬容更該有。

此外，官媒新華社旗下新媒體《半月談》微信公眾號27日也強調「金牌從來都不是唯一目的，奮力拚搏才是奧運會，才是體育運動真正的底色。」中紀委機關報《中國紀檢監察報》也發聲稱，對於衝擊金牌而未能如願的中國選手，我們應少一些苛責，多幾分理解。摘金了不起，爭銀奪銅一樣值得點讚。」