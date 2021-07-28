Chinese Navy Using Commercial Car Ferries to Launch Amphibious Landing Craft - USNI Newshttps://t.co/wwBXDrgNCU pic.twitter.com/AiLOuy1iBb — USNI News (@USNINews) July 26 2021

《富比世》（Forbes）27日報導，美國的中國大陸專家甘迺迪（Conor Kennedy）指出，中國大陸可能正改裝商船，使其能夠在海上讓兩棲單位發起進攻，彌補其兩棲突擊艦和船塢登陸艦的不足，以便在對台灣發動兩棲作戰時，能於關鍵的第一波攻勢中投入更多部隊。

美國海軍戰爭學院（US Naval War College）中國大陸海事研究所（China Maritime Studies Institute）講師甘迺迪於智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）表示，中國大陸雖持續提升海軍能力，包括建造多艘大型兩棲艦艇等，但仍明顯缺乏用於執行大規模兩棲登陸的船艦，讓外界懷疑其是否有能力對台灣發動攻擊。

不過甘迺迪指出，一艘隸屬於中遠海運客運公司（Cosco Shipping Ferry）的滾裝船（Roll-on/roll-off）「棒棰島號」，在支援共軍2020年8月的一次兩棲演習中，實際驗證在海上放下ZTD-05兩棲突擊車，而非如先前一般，僅能在共軍第一波攻勢成功後，才利用港口設施卸載各式裝備。

甘迺迪認為，「棒棰島號」在該次演習中使用新的船尾跳板系統，顯示相關改裝至少已進入實際驗證階段；而目前雖然還未發現其他相同案例，但適合用於支援共軍作戰的大陸民間滾裝船總數超過60艘，其中許多可能都有辦法接受同樣的改裝，不僅將加強共軍發動兩棲攻勢的能力，更會讓其有機會暗中進行動員，壓縮台灣與美國對大陸攻勢的預警時間。

不過甘迺迪也表示，目前還不清楚新跳板系統是否已成熟，足以運用在真正的軍事行動上；且從該系統的設計來看，其僅能在相對平穩的海況下運作，海象凶惡的台灣海峽仍將對其構成挑戰。