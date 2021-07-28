疫情趨緩，行政院何時再推出振興方案備受關注。台北市議員王世堅主張應該發放現金，「發就是了」，不要再印什麼5倍券、6倍券，他呼籲政府不要計較要用什麼名義，因為紓困和振興經濟其實是同一件事，對於政府擔心民眾會把錢存起來，他則直言，「生吃都不夠，還拿去曬乾？」，且存錢也是人民的權利，至於現在紓困工作到底卡在哪裡，王世堅也是百思不解。

王世堅28日在政論節目《新聞大白話》中表示，不管紓困還是振興經濟，政府不要再計較叫這個名詞，「我認為現在發就是了」，針對現在政府打算要印類似三倍券的五倍券、六倍券，王世堅認為應該發放現金，而且要快，「事實上紓困和振興經濟是一回事，這次疫情我們2300萬民眾都受害，不要印製這些券，是不要重蹈過去馬英九消費券的錯誤，或者去年三倍券勞師動眾」。

王世堅指出，國家應該只能一種貨幣，且這是有價證券，還要防偽，不是一般影印紙就可以印，印下來一張成本要4塊，印了以後還要發放、兌領，這些費用加起來，去年就花了10幾億，還要加上包裝、運送，這些繁文縟節就不要了。

王世堅也發現，振興券的面額，使其在一般商店和攤販的使用上很不方便，他也希望政府不要「作之君、作之師」，要發就發，不要用一堆名義說，要振興經濟，所以替代性消費不行，「我要買柴米油鹽，這怎麼叫替代性消費？這是每天的需要」，照過去政府定義，是希望誘發其他消費來振興經濟，他覺得不要把這種重責大任刻以人民，因為人民經過疫情以後，已經傷痕累累，不要這樣計較。

王世堅分析，如果印券的話，只有百貨公司和超級市場等有多餘的人力和會計師可以處理，一般的小商店、攤販確實沒辦法，要以現金發放才對，他也呼籲高所得的人捐出來，他更預估事實上政府支出不會那麼多，激發社會善良，對社會做正面的事，政府應該馬上去做，不必考慮那麼多。

對於在紓困工作到底卡在哪個環節，王世堅直言自己也百思不解，但他只是議員，無法參贊國事，不過他認為這些聲音會被聽進去，再來的發放時間會很快，不要再印券，不要重蹈覆轍，直接給民眾，至於說怕發現金怕民眾拿去存，王世堅則說，又不是3萬、5萬、8萬，「生吃都不夠，還拿去曬乾？」需要的民眾就是需要，不要想太多，且民眾拿去存，也是他們的權利，聽人民的才對。