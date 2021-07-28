暑假到了，許多民眾敲碗今年將軍吼音樂節是否會舉辦？台南市長黃偉哲強調，「雖然會遲到，但不會不到！」，市府已著手規劃邀請大家喜愛的藝人到台南演出，並由觀旅局針對活動籌辦與防疫措施規劃中，會在符合防疫規範的前提與允許下推出。

台南將軍吼音樂節即將邁入第10年，今年受疫情影響，演唱會舉辦時間將往後順延，但市府在暑假期間率先舉辦將軍吼音樂節線上演唱會特別企劃，為今年將軍吼音樂節暖身，讓將軍吼的巨星線上陪大家度過暑假。

黃偉哲說，要請大家在防疫期間先持續做好防疫工作，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，並配合政府相關管制措施；針對邁入第十年的將軍吼音樂節，「雖然會遲到，但不會不到」。

觀旅局長郭貞慧說，暑假期間，喜歡將軍吼音樂節的朋友們可以先關注本周五7月30日及下周五8月6日晚間6點的將軍吼音樂節線上特別企劃，一起在線上透過主持人小龜與華語巨星們的好聲音，感受這幾年將軍吼音樂節的感動時刻。