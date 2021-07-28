嘉縣今天下午發生一起悲劇，阿里山鄉茶山村莊男開怪手整地時，疑似因現場聲響太大未注意後方的58歲溫姓男子，怪手左迴轉時溫男遭樹頭及怪手夾到，到院前無生命跡象，詳細情形由警方調查中。

嘉義縣消防局今天下午3點17分接獲民眾報案，指稱阿里山鄉茶山村發生民眾遭怪手撞傷，立即派遣大埔分隊救護車前往，救護車出勤途中約3點40分時與報案者自家車接觸並接駁患者，58歲溫姓傷者意識不清、右上腹有瘀傷、到院前無生命徵象，緊急送往大埔醫療站急救，後續交由員警處理。

警方初步調查，1名莊姓64歲男子今天下午開怪手整地時，因油表已快見底於是請58歲溫姓小舅子送來汽油，溫男到場時因現場還在作業中，因怪手聲響大，莊男沒注意到溫男呼叫聲，往左迴轉時，怪手擦撞到溫男，溫男被夾在樹頭跟怪手中間，莊男立即鬆開並打電話叫救護車，為趕時間用自家車輛將溫男載往山下與救護車會合。