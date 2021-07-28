中華隊羽球選手周天成。（季志翔攝）

中華隊羽球選手周天成準備接球。（季志翔攝）

中華隊羽球選手王子維。（季志翔攝）

中華隊羽球選手周天成迎擊對手。（季志翔攝）

中華隊羽球選手周天成奮力一擊。（季志翔攝）

中華隊羽球選手周天成奮力一擊。（季志翔攝）

中華隊羽球選手周天成。（季志翔攝）

中華隊羽球選手周天成。（季志翔攝）

尋求闖進東京奧運羽球男單8強的第2種子「小天」周天成28日最後一場小組賽擊敗加拿大華裔選手楊燦(Brian Yang)，兩戰皆勝確定以P組第1挺進東奧羽球男單16強！另一頭「羽球王子」王子維苦戰超過1小時拍落愛爾蘭籍越南裔阮日，同樣以F組第1晉級男單16強。