東奧圖輯》周天成、王子維殺進羽球男單16強 22:112021/07/28 中時新聞網 盧品青 、中時、 季志翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華隊羽球選手周天成揮拍迎擊。（季志翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華隊羽球選手周天成。（季志翔攝） 中華隊羽球選手周天成準備接球。（季志翔攝） 中華隊羽球選手王子維。（季志翔攝） 中華隊羽球選手周天成迎擊對手。（季志翔攝） 中華隊羽球選手周天成奮力一擊。（季志翔攝） 中華隊羽球選手周天成奮力一擊。（季志翔攝） 中華隊羽球選手周天成。（季志翔攝） 中華隊羽球選手周天成。（季志翔攝） 尋求闖進東京奧運羽球男單8強的第2種子「小天」周天成28日最後一場小組賽擊敗加拿大華裔選手楊燦(Brian Yang)，兩戰皆勝確定以P組第1挺進東奧羽球男單16強！另一頭「羽球王子」王子維苦戰超過1小時拍落愛爾蘭籍越南裔阮日，同樣以F組第1晉級男單16強。 東奧》險退加拿大小將 周天成殺進羽球男單8強 東奧》苦戰超過1小時 王子維挺進羽球男單16強 #東奧 #精采圖輯 #周天成 #王子維 #羽球 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》大陸隊馬龍、樊振東晉級四強 林昀儒登峰前兩座大山 19:172021/07/28 兩岸 東奧》不敵烏克蘭 雷千瑩射箭個人賽64強淘汰 18:302021/07/28 體育 東奧》戴資穎透早輕取齊雪霏 奧運生涯首闖8強 06:232021/07/28 體育 東奧》戴資穎首進奧運8強 90歲戴嬤興奮洩球后小秘密 09:512021/07/28 體育 東奧‧影》賽前遭教練狠甩兩巴掌惹議 柔道女將IG喊冤 14:042021/07/28 國際 東奧》男子不定向飛靶資格賽 楊昆弼3輪射完排第21名 14:442021/07/28 體育 東奧》16強戰安賽龍 王子維：期待對決 19:472021/07/28 體育 東奧》得知盧彥勳退休 小祖維瑞夫舉動超暖男 12:052021/07/28 體育 東奧圖輯》小戴16強賽英姿全紀錄 招牌網前短球眩暈對手 09:412021/07/28 體育 東奧》網球場熱爆！西班牙女將8強戰中暑慘遭淘汰 20:472021/07/28 體育 戴資穎今早打進東奧女單8強 陳其邁忙防疫沒空觀賽 11:502021/07/28 政治 體育熱門新聞 東奧》羽球球王桃田賢斗爆冷出局！中華隊奪金希望增 - 體育 東奧》李智凱全能2度落馬受傷見血 決賽靠「湯瑪士迴旋」爭牌 - 體育 - 中央社 跆拳美女賽評冷言「沒技巧」 被起底昔2度奪金還是神片女主角 - 體育 東奧》四強賽打球王樊振東 林昀儒笑稱必須打到忘我 - 體育 東奧》莊智淵一句話引26萬人按讚 桌球館被灌爆5星評論 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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