大陸當紅女星楊冪憑著電視劇《三生三世十里桃花》人氣再攀高峰，戲約與商演接不完，但可能也因工作太過勞累的關係，近來屢屢被指神情疲憊現老態。不過楊冪很快地就把狀態調整回來，昨(27日)以一襲高衩長裙大露纖腰及美腿，性感出席公開活動，零修圖美貌與好身材驚豔全場。

34歲楊冪近來被粉絲發現整個人似乎越變越美，昨日她出席代言活動，更特地換上一襲彷彿希臘女神的白色開高衩長洋裝，秀出她在演藝圈有名的招牌螞蟻腰與大長腿，女神舉手投足皆吸爆全場目光。

楊冪高衩長裙開到大腿根，性感出席代言活動。(取自楊冪工作室微博)

行程忙碌的楊冪，在接受活動主持人訪問時，也透露了近況。她說最近才剛拍完戲，想要好好吃吃喝喝休息一下，但馬上又要投入另一部戲演出，同時還笑說今年肯定會舉辦唱跳演唱會，「當然有，肯定不會騙你們的。」令全場粉絲聽聞驚喜不已，相當期待。

楊冪好身材令人驚嘆，被指衣服都快炸開了。(取自微博)

楊冪身材纖細，上圍卻很有料，因此她也被注意到活動衣服太寬鬆，不時在場上調整衣服，不是拉一下上衣，就是提一下裙子，以防春光外洩，舉止既性感又不失優雅，令人難以移開目光。