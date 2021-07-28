三級警戒不要再來！工研院針對825位製造與服務業主管進行「疫情升溫對產業影響調查」，結果有超過5成中小企業、服務業者表達，如果三級警戒持續或升溫，今年營收將衰退達25％以上。

工研院產業科技國際策略發展所是在6到7月間，針對以上企業主管進行問卷調查，發現已有約7成製造業及服務業營運有受此波疫情影響，不過情況尚可控制。

有4成製造業認為，三級警戒的異地分流、遠距上班，已影響其產能調配。衝擊較高前三產業，依序為機械與電機、電子零組件及光電、車輛及金屬業等。工研院產科所研判應為受缺櫃跟塞港關係，使產品物流受阻。

服務業部分，有4成表達消費型態改變或疫情影響，明顯造成其訂單減少。另有近4成說影響小，可是有略為調整營運狀況。也有4％是直接停業，僅8％受益民生與防疫需求，業績反好。

儘管27日已宣布降級，但企業評估倘若疫情未減緩，或維持三級警戒至年底，有過半數製造業者擔憂將發生「無法取得原物料、零組件、或交貨延長」。

營收部分，有2成認為今年會因此衰退25％、乃至50％以上。而若是中小企業，比例更是超過5成以上。服務業部分，若疫情升溫，也有近5直言營收會衰退25％以上。

工研院產科所所長蘇孟宗指出，雖然目前本土疫情已受到控制，但防疫不能有絲毫輕忽，現階段應保持與產業高度互動，提供融資援助、企業線上勞動力供需媒合平台等。

在疫情逐漸趨緩後，則建議可思考規劃「標靶式振興工具」，透過政府補貼、線上雲端工具與顧問訪視團，針對不同產業的不同轉型需求，給予針對性協助。