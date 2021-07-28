台灣體操好手李智凱28日在東京奧運體操全能決賽亮相，在拿手鞍馬項目二度落馬，僅拿12.666分，全能排名21。（中央社）

台灣體操好手李智凱28日出戰東京奧運體操男子全能決賽，在拿手的鞍馬項目失誤，手肘擦傷。（中央社）

東京奧運體操28日晚間進行男子個人全能決賽，台灣體操好手李智凱、唐嘉鴻同組翻滾，最終唐嘉鴻繳出總分84.798分、排名第7名，寫下我國體操在奧運最佳成績，李智凱則是總分80.699分、排名第21名。

24日進行男子個人預賽，不過台將整體表現不如預期，在單槓、雙槓都有比較嚴重的失誤，最終團體排名第10沒能擠進決賽，但李智凱、唐嘉鴻有晉級個人全能決賽。

今天進行的男子個人全能決賽，李智凱與唐嘉鴻同組，從吊環開始，接續參加跳馬、雙槓、單槓、地板及鞍馬。

最終唐嘉鴻在吊環拿下14.100分、跳馬14.433分、雙槓13.800分，最拿手的單槓拿下全場第2高分的14.766分，接下來的地板14.366分、鞍馬13.333分，總分84.798分。

李智凱則是吊環12.733分、跳馬14.400分、雙槓13.900分、單槓12.600、地板14.400分，來到最後拿手的鞍馬項目，李智凱發生2次掉馬失誤，僅拿下12.666分，總分80.699分。