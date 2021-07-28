美國和俄羅斯今天在日內瓦舉行新一輪會談，旨在穩定兩國之間棘手的關係。

法新社報導，這是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和美國總統拜登上個月在日內瓦首度面對面會談後，所展開的後續戰略對話。這場會議閉門舉行，沒有開放媒體採訪。

美俄代表團分別由美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）和俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）率領，預計將持續討論一整天。

美俄都刻意淡化對會談的期待，預期這次會議不會產生驚人結果，就跟6月16日舉行的美俄峰會一樣。

這次會議將討論棘手的武器管制問題，一週前出任主管武器管制暨國際安全事務國務次卿的詹金斯（Bonnie Jenkins）也是美國代表團的一員。

美國國務院表示：「透過這次對話，我們尋求為未來的武器管制和降低風險措施奠定基礎。」

雷雅布可夫昨天告訴俄國新聞通訊社，這場會議將讓莫斯科當局「理解我們的美國同儕有多認真希望，就戰略穩定建立有重點且有活力對話」。

但他說：「我不會把期望設定太高。」