有鑑於面臨全球愈來愈大的調查壓力，加密貨幣交易平台幣安（Binance）執行長趙長鵬（Changpeng Zhao）表示，希望讓幣安轉型成為受到監管的金融機構，他願意辭去執行長一職，交棒給更懂法規的專家。

趙長鵬27日（周二）在一場線上會議指出，他沒有打算立刻辭職，但該公司已在進行接班計畫。

趙長鵬說：「我們致力調整公司成為完全受到監管的金融機構」，在這段轉型期間，對於尋找一位更有監管經驗的新執行長，他「抱持非常開放的態度」。

全球監管機關嚴加管制迅速成長的加密貨幣產業，幣安身為全球交易量最大的數位貨幣交易平台，近期面臨與日俱增的壓力。

英國金融行為監管局（FCA）先前下令禁止幣安英國事業承銷任何受到監管的活動。FCA表示，包括幣安在內的許多加密貨幣公司，因無法符合防範洗錢法規，皆已取消英國臨時執照的申請。

日本、加拿加、義大利監管單位也都擴大對幣安的管制，相繼警告幣安不可在該國提供投資服務。

趙長鵬指出，幣安打算在全球設立多個區域總部，擬於營運據點取得執照。過去他曾提到幣安沒有正式總部。

趙長鵬表示，他沒有要立即交棒，「我很榮幸能夠繼續帶領幣安成為一家受監管的金融機構，直到我們找到一位更能勝任的人選為止。」

今年5月外媒曾報導，幣安因涉及洗錢等非法活動，已面臨美國司法部與國稅局（IRS）的聯邦調查。