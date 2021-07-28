陸股、港股連日大跌，似也牽動台股無端跟跌，星展集團資深經濟學家馬鐵英28日表示，陸港股的崩跌是大陸官方祭出新政策，推動中國經濟結構的轉變，且加大對補教類、科技類、房地產的監管措施，對金融市場的影響比較侷限於中國資產及人民幣本身，長期而言，對週邊的東亞、東南亞國家不至於產生長遠影響，台股長期應不會受陸股影響而震盪。

陸股、港股近五個交易日同步大跌，28日港股稍稍回神，陸股仍然續跌，近日表現最差的股票名單，新經濟股票和傳統經濟股票都包括了，被中國官方點名加強監管的科技業、補教業等更是重災區，星展集團估算，教育公司類股市值下跌70％左右，其次是醫療保健平台、網路預約車和食品外賣公司，跌幅分別約28～30％，賣壓相當沉重，其中不乏星展集團看好的中國電子商務和大型科技股。

對於中國近來推動多項反壟斷政策，星展集團持正面看法。星展表示，近期中國政府採取措施的原因是希望藉由縮小貧富差距，以提供民眾足夠生活水準，官方需要解決的領域包括住房、醫療保健、教育和對扼殺競爭和薪資過低的大型企業，進行反壟斷監管。而半導體、能源和內需市場仍獲得官方支持，相關企業也可望受惠於有利的政策。