不甘遭安富國際投資指控違反公開收購規定，以短支長，事涉業務登載不實與詐欺，並暗指光菱（8032）董事長廖順榮有背信、詐欺之嫌，光菱電子晚間也祭出反撲，除鄭重指控安富國際投資對光菱電子及董事長指控不實外，也反控對方妨礙光菱公司及董事長名譽信用。

光菱電子7月21日經董事會決議以每股20元價格公開收購東友科技普通股股份總數22508000股，引發對手陣營安富國際投資不滿，指摘光菱電子董事長廖順榮有使公司陷入治理危機、危害公司暨股東利益之情事。

對此，光菱強調，相關的公開收購程序均係依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」之規定進行公告並向主管機關申報，公開收購作業皆係依法定程序進行，並無違法情事。

另針對對方質疑公開收購資金的來源說明不清，光菱也有話說，光菱提具公司108～109年度及110年第一季財務作佐證，經查在此期間資產報酬率分別為3.44％、2.85％及3.44％；權益報酬率分別為4.79％、4.04％及5.56％；稅前純益占實收資本額比率分別為21.60％、17.33％及24.14％；純益率分別為2.37％、2.21％及2.58％，證明光菱今年首季營運確實已漸入佳境。

至於此次公開收購現金對價4.5億元，光菱係以公司帳上現金（銀行存款）存入公開收購專戶專戶，並委請會計師出具公開收購人具有履行支付收購對價能力之確認書，足證光菱確有充足資金得履行支付收購對價能力。

據此，光菱重申，此次公開收購東友科技之資金來源不僅清楚透明，且均依法定程序進行，也已向主管機構申報，並無違法情事。

著眼於安富國際於光菱展開競爭公開收購後，持續發佈新聞稿攻擊，企圖影響光菱公司正常營運及股東權益，昨日光菱也提出反擊，強調基於股東權益，決定鄭重指控安富國際對光菱公司及董事長的種種不實指控，已妨礙公司及董事長的名譽信用。