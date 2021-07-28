原PO不解，等到9月中第二劑莫德納施打高峰一到，政府要怎麼解決問題。(圖／PTT)

繼AZ與莫德納疫苗開打後，指揮中心也在近日將高端放入登記選項，最快8月中開始施打，而莫德納第二劑昨天也開放登記，截至目前仍有364萬人死守單選莫德納選項，對此一名網友PO出疫苗剩餘量，表示死守莫德納下場可能會很慘，也不知道政府要怎麼解這難題。

網友在PTT八卦版PO文「莫德那的難題，有鄉民可以幫忙解嗎？」，他貼出數據，指出台灣到貨的莫德納總共365萬劑，已施打的有293萬劑，還有72萬劑沒打，而打完第一劑的人數為283萬人，第二劑卻只有將近10萬人，也就是說還有273萬人等待中。

原PO說，大部分人都在7月初打第一劑，也就是說9月中第二劑施打量會達到高峰，但273萬人要搶72萬劑，全台將近200萬老人第一劑打莫德納，等著看政府怎麼解決這困境，更別提還有300多萬人仍在等莫德納第一劑。

鄉民紛紛回應：「就是要你混打高端啊」、「公告可以混打高端，要打不打隨便你」、「72萬，給1~3類醫護、官員20萬，剩52萬...」、「政府敢開給人民填就想辦法去生出來啊，還敢說疫苗夠了」、「你何時看過民進黨做事有考慮過後果」、「第一天認識民進黨嗎」、「別問了，普通人就是打不到莫德納」、「非莫德納不打，就是打不到，然後無限二級大家一起坐牢」。