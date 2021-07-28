隨著本土疫情爆發而趨緩，中央疫情指揮中心指揮官陳時中各項決策也備受討論。針對台灣人近期對陳時中領軍的指揮中心防疫表現的評價（2020年2月~2021年7月），指揮中心民調最高時有75.3%的支持度，現在卻跌到34%，資深媒體人趙少康對此表示，「就知道民心的向背有多麼明顯了」。

根據台灣民意基金會一份最新民調，詢問民眾給陳時中領軍的指揮中心打幾分？結果顯示，6成7受訪者打了60分以上及格分數，3成1則給出低於60不及格分數，整體平均分數63.2分。另外，台灣民意基金會董事長游盈隆也分析台灣人近期對陳時中領軍的指揮中心防疫表現的評價，指出從去年2月至今年7月的5次調查，在去年2月打80分以上肯定的人多達75.3%，如今卻只剩下34.3%，減少41個百分點。

針對游盈隆的分析，趙少康27日在政論節目《少康戰情室》指出，該民調針對指揮中心做了5次調查，從不同的時間可看出趨勢，分數低的現在是卻是最高的，分數高的現在卻是最低的。指揮中心民調最高時有75.3%的支持度，現在卻跌到34%，只有當時的一半不到 看看掉了多少。把該民調趨勢以前和和現在比較，指揮中心以前壞的都很低、好的很高，現在卻是壞的慢慢高起來，好的下滑很多，就知道民心的向背有多麼明顯了。

國民黨立委賴士葆表示，陳時中領導的指揮中心民調為何還有60幾分？因為在大家的印象中，有的認為陳時中一年多前，防疫做得非常好，因此大家會把這個分數跟他前一陣子的表現平衡、平均一下。而最近疫情稍微又平緩了，陳時中的支持度就往下掉了，可是掉得並不是很多，他現在支持度還有50%幾趴。從他前一陣子這樣子荒腔走板、表現很糟，這樣的分數還算高的。