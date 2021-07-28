國民黨中常會今天重啟黨主席、黨代表選舉程序，確定在8月開放參選人領表，9月25日正式投票。但中常委沈智慧近期逼宮黨主席江啟臣，要求任期到前領表請假參選別戀棧；強調8月20日主席任期屆滿後，應由中常會互推中常委一人為代理主席。對此，媒體人韋安直言，「現在大家知道為什麼國民黨民調起不來了吧？黨主席內鬥，支持度不僅會掉，還可能被民衆黨打趴」。

韋安28日在臉書發文表示，近日有媒體報導，藍營一些中常委，醞釀逼宮反江啟臣延任黨魁，逼江820交出黨權由中常委代理主席。這個消息讓他相當感慨反問眾人，現在大家知道為什麼國民黨的支持度起不來了吧？

國民黨主席 江啟臣。(圖/本報資料照)

韋安指出，這波疫情爆發，江領導的國民黨，從監督國產疫苗，到質疑政府國際疫苗買的少、到貨慢，以及護航民間企業採購疫苗捐贈，逼著蔡政府不得不放行，算是做了不少事。他也對黨內反江人士提出3點質疑：

第一、哪有正在打仗的時候就陣前換將？為了一個主席選擧（老百姓根本不在乎），讓江不能延任，等於疫情期間，沒人領導國民黨繼續監督政府。

第二、有主席組織帶領，跟民進黨的競爭角力都十分辛苦，沒人帶頭，更等於自動投降，國民黨亂成一團，支持度不僅會掉，還可能被民衆黨都打趴。

第三，那些想搞掉江的人，應該正面競爭，比江展現更強的火力和戰力，不要乘著疫情搞些小動作來搗亂，只顧私利，哪顧國民黨和民眾的整體利益。

最後，他強調，國民黨內鬥爭權起來，一點都不在乎百姓的感受和現在最需要的是什麼（疫苗）？百姓又不傻，還支持國民黨幹嘛？誰管你下屆主席是誰？