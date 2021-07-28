受惠經濟復甦需求攀升，全球運價不斷飆升，但儘管如此，但有分析師認為雖然航運運費不停的上漲，但還未達成「超級周期」的條件，只有在不訂購新船的同時，逐漸淘汰舊船隻，才能讓運費保持在高位，而這也是航運進入超級周期的一個關鍵要素。

《CNBC》報導，海事諮詢公司Shipping Strategy董事總經理威廉（Mark Williams）指出，「航運運費未來還會再上漲，但還未進入保持強勁增長的超級周期」；超級周期是由高漲的需求及低供應，推動價格不斷走升所促成。

路透社報導指出，海岬型貨船日均收入為31880美元，達到去年2月約3000美元的10倍有餘，此外，從今年初以來，截至7月3日，波羅的海乾散貨指數漲約74%；威廉表示，海岬型貨船目前費率約在2019年中期的水準，「這表現確實很好，但還稱不是超級好」。

礦業巨擘必和必拓（BHP）海事和供應鏈副總Rashpal Bhatti亦認為，費率確實處於多年來的高位，但還達不到牛市周期。

值得一提的是，儘管他們認為航運仍不達進入超級周期的條件，但仍預估至少今年下半年運費將一直處於高位。

後疫情時代的經濟復甦下，帶動大宗商品需求攀升、價格上揚，威廉表示，政府財政刺激所挹注的資金，是促成航運市場強勁表現的主因，大量資金的投入為經濟成長的「關鍵槓桿」，推升商品需求走高的同時，也帶動價格的上升。

此外，航運公司Berge Bulk執行長兼創辦人James Marshall預測，今年下半年巴西鐵礦供應的提升，和大陸煤炭需求攀升，這也對運費有著推波助瀾的作用，此外他補充，「在塞港問題也會導致航運成本增加」，而Delta變種病毒的蔓延將加劇塞港的情形，進而衍生更多問題。

威廉表示，在未來幾年船隊的規模不會有明顯的成長，因為目前尚未看見有散貨船的訂購潮，「因此在船運公司不訂購新船的同時，逐漸淘汰舊船，將有助於費率維持在高位」，這樣的供應約束也將是航運進入超級周期的一個潛力要素。

此外，威廉也警告，政府的政策同樣也會為運費帶來下行風險，屆時將看到各國央行調升利率，導致經濟成長無可避免地放緩，航運周期也將隨之改變。