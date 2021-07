高端疫苗登上公費疫苗接種意願登記平台,開放民眾選擇施打,總統蔡英文也在第一時間上網登記,並選擇高端疫苗。偶爾在臉書評論時事的名醫沈政男表示,想不到40年前「愛用國貨」這一招又出現了。

沈政男28日在臉書貼文表示,蔡總統已經去預約高端疫苗,有趣的是賴副總統賴清德竟然說要等聯亞疫苗,不曉得這是誰的主意。最新民調顯示,不贊成給高端EUA的民意高於贊成,顯然,They have given the vaccine a bad name;讓他想起40年前,學校課堂教我們愛用國貨,想不到這一招又出現了。以前是,「大X大X,國貨好!」現在可以改成,「高X高X,國貨好!高X疫苗最可靠!」

至於台灣疫情會怎麼發展?沈政男指出,可以去看看香港經驗。香港至今確診一萬一千多例,幾個月前也有一個高峰,後來慢慢下降,目前已經本土零確診超過50天。清零之路很漫長,因為到了新增個位數確診以後,R值就會拉抬到接近1,這時必須施加另外的防控力道,才可能繼續壓制傳播鏈。

沈政男認為,今天台灣新增18例。還記得上次18例是在7月8日,如今過了20天,還是18例,代表最近三周,R值已經維持在0.9-1,也就是有在下降,但速度很慢。為什麼?當然是特殊社交群聚。今天高雄又傳出確診了,可能也是從台北傳下來,而且一直到前幾天都還在聚會,顯見即使成為全民公敵也不怕。