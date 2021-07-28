高端疫苗登上公費疫苗接種意願登記平台，開放民眾選擇施打，總統蔡英文也在第一時間上網登記，並選擇高端疫苗。偶爾在臉書評論時事的名醫沈政男表示，想不到40年前「愛用國貨」這一招又出現了。

沈政男28日在臉書貼文表示，蔡總統已經去預約高端疫苗，有趣的是賴副總統賴清德竟然說要等聯亞疫苗，不曉得這是誰的主意。最新民調顯示，不贊成給高端EUA的民意高於贊成，顯然，They have given the vaccine a bad name；讓他想起40年前，學校課堂教我們愛用國貨，想不到這一招又出現了。以前是，「大X大X，國貨好！」現在可以改成，「高X高X，國貨好！高X疫苗最可靠！」

至於台灣疫情會怎麼發展？沈政男指出，可以去看看香港經驗。香港至今確診一萬一千多例，幾個月前也有一個高峰，後來慢慢下降，目前已經本土零確診超過50天。清零之路很漫長，因為到了新增個位數確診以後，R值就會拉抬到接近1，這時必須施加另外的防控力道，才可能繼續壓制傳播鏈。

沈政男認為，今天台灣新增18例。還記得上次18例是在7月8日，如今過了20天，還是18例，代表最近三周，R值已經維持在0.9-1，也就是有在下降，但速度很慢。為什麼？當然是特殊社交群聚。今天高雄又傳出確診了，可能也是從台北傳下來，而且一直到前幾天都還在聚會，顯見即使成為全民公敵也不怕。