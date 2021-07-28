(22：35更新)中央氣象局晚間發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今(28日)晚至明(29日)南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。明持續受西南風影響，越往南部天氣越不穩定，未來幾天南部、中部大雨或豪雨的機率將大幅提升，周末低壓帶內不排除有低壓系統發展，雨勢更明顯。氣象專家賈新興也在臉書PO出一張圖示警，周六(31日)至8月3日，中南部恐有致災性強降雨。

大雨特報。(圖/氣象局)

氣象專家賈新興PO出歐洲模式，預測未來降雨。(圖/截自賈新興臉書)

氣象局技正羅雅尹表示，明(29日)天嘉義以南會有不定時短暫陣雨或雷雨，且有短延時強降雨，中北部、東半部則以午後雷陣雨為主，範圍偏重於山區，可能有局部大雨。午後雷雨比起今天會再明顯一些，在中南部地區及午後各山區容易出現短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

嚴防高溫中暑！周末受低壓影響雨區擴大 氣象局最新說明｜2021.07.28

溫度方面，北部及東半部溫度偏高，大台北及桃園有局部38度極端高溫發生的機率，東南部仍可能出現焚風，而中南部稍低一些，高溫約33到35度，其中中部也有局部36度以上高溫發生的機率。

28至29日定量降水預報。(圖/氣象局)

周五(30日)南部下雨時間長，屬於有陣雨或雷雨的天氣，中部仍偏向於短暫的陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後各山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

周六至下周三(31日至8月4日)西南風偏強及低壓帶影響，天氣更加不穩定，中南部雨勢持續，出現陣雨或雷雨的機率高，並有短延時強降雨及局部大雨或豪雨發生的機率，其中周末假期雨勢明顯，需要特別注意，其他地區的降雨不再侷限於午後，整天都有機會出現短暫陣雨或雷雨。

周末之後台灣將進入低壓帶環境內，此時須留意低壓帶內是否有擾動在台灣附近發展，以及西南風是否增強為西南氣流，目前模式變動性仍大，氣象局持續關注中。