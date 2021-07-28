財政部簡化購買節能家電貨物稅退稅程序，財政部表示，7月中旬新增線上簡單版退稅機制，不到半個月時間，就超過8000件。

購買節能家電減徵貨物稅優惠，是自2019年6月15日實施，只要購買能源效率符合1、2級的冷暖氣機、電冰箱和除濕機，就可以減徵貨物稅最高2000元，減徵部分由財政部退給民眾。該項優惠也延長2年，也就是實施至2023年6月14日止。

過去民眾線上申請，多透過自然人憑證、健保卡、工商憑證、組織級團體憑證，但是民眾也常反映因沒有讀卡機而需臨櫃申請，為了便民財政部7月14日線上新增「簡化身分認證(直撥退稅)」方式申請退稅。

民眾只要上財政部稅務入口網的購買節能電器退還減徵貨物稅專區，輸入身分證資料、電器上的資訊和上傳退稅帳戶的存摺封面(資訊包含金融機構代號、名稱、帳號及戶名)影像檔，就可以完成申請，免插卡。

等到國稅局審核且與金融機構比對資料無誤完成身分確認後，即可利用該指定帳戶直接取得退稅款，申請人不用出門透過網際網路即可輕鬆完成申請作業。

財政部表示，自新增簡化申請方式短短上路不到半個月，就已經有8832件採用新方式申請退稅；整體線上申請案件2萬2499件，且這段期間線上申請平均每天1731件，較6月增加8.3％，顯示簡化身分認證機制確實達到便民效果。

財政部統計，截至6月底，已經申請退稅的節能家電已經有352萬多台，核定退稅金額高達58.8 億元。

3款符合減稅優惠的節能家電中，以冷暖氣機申請量最多，共221.8萬多台，占整體比重達63％，退稅金額高達40.66億元；其次為電冰箱，共85.9萬多台，退稅金額14.14億元；除濕機則有44.5萬台，退稅金額約4億元。