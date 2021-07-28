經過激情的舉重金牌夜，中華健兒們持續在東京奧運奮戰，女子拳擊在57公斤級林郁婷16強飲恨出局後，陳念琴在69公斤級16強為中華拳擊打下暌違49年的奧運勝利，以及吳詩在60公斤級32強過關後，51公斤級黃筱雯接棒登場，期許往前邁進，而高爾夫項目也要開打，男子潘政琮要展開第一回合競桿。

世界排名第3的黃筱雯2019年世錦賽勇奪金牌，本屆奧運具備爭牌實力，雖然19日來到日本東京體重有點微超過，不過經過教練劉宗泰協助調整控制，目前一切OK，訓練狀況也正常，準備好上場一搏，因為身為種子首輪輪空，12點54分開始的16強，要爭取晉級。

男子、女子共有3位好手獲得參賽資格的高爾夫，由男子組賽事先登場，長期在美國PGA美巡賽奮戰的潘政琮出發第1回合。

此外，射擊、射箭、桌球也有中華隊選手出賽，桌球林昀儒要在男單4強挑戰大陸名將樊振東；射擊上午8點起女將吳佳穎、田家榛女子25公尺手槍第1天資格賽出擊，男子選手楊昆弼8點50分要在第2天資格賽尋求突圍，資格賽前3輪射完72分暫居第21名，再來力拚前6名晉級決賽；射箭則是個人賽，女子選手由於譚雅婷、雷千瑩首輪都遭逆轉勝，只剩林佳恩，男子魏均珩、湯智鈞及鄧宇成都要在首輪64強爭取晉級。