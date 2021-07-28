「柔道男神」楊勇緯在本屆東京奧運，男子柔道60公斤獲得銀牌，成為本屆奧運台灣的首面獎牌，讓他成為家喻戶曉的運動明星，而他也不忘沾學姊的光，在社群分享了戴上學姊郭婞淳的舉重金牌，使他更想要贏得1面柔道奧運金牌。

楊勇緯昨（27日）在社群IG分享，戴上選手郭婞淳的奧運金牌：「謝謝姐的金牌。」他穿著藍色的休閒運動服裝，拿起舉重奧運金牌，開心地自拍1張，舉重女神也轉發此則的動態：「絕對是一起繼續努力！」楊勇緯今（28日）回台後，接受訪問表示：「看到學姊拿到金牌，也好想拿金牌，但沒關係！下次一定可以。」

楊勇緯拿下台灣柔道在奧運首面獎牌。(圖/季志翔 攝)

楊勇緯在下屆巴黎奧運，想摘下柔道金牌。（圖/郭婞淳IG)

楊勇緯(24日)奪得台灣首面柔道銀牌，分享得獎心得：「今天能創造歷史性的一刻，是大家一起共同努力來的！我要一起分享這份感動與榮耀，很開心能為台灣柔道拿下第一面奧運獎牌，因為有些遺憾，才有了更遠大的追求，謝謝大家。」

今（28日）楊勇緯、羅嘉翎等18名選手，已順利抵達台灣，楊勇緯在記者會上分享參賽心得：「當下的心情，這是奧運的最後一場比賽，所以沒有太多的得失心，把自己的柔道，好好地展現出來，最後是沒有拿下金牌，確實有點難過，但也因為這個遺憾，讓我更想要拿到下一面金牌。」展現出楊勇緯的企圖心，為我國再次爭取榮耀。