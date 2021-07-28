3黑衣人疑車檔門口被趕不爽 暴甩阿伯耳光 影片曝光網火了

如果車子擋在人家的家門口被趕，通常都會道歉後趕快將車子開走，但網路日前有人PO出一段影片，一輛廂型車疑似停在一戶住家門口，被屋主要求將車子開走，不料該車的3名黑衣男子，竟然腦羞成怒，圍著上了年紀的屋主，其中一名平頭男飆罵到一半，還伸手怒甩阿伯2次巴掌，又吐口水，影片曝光引發網友怒火。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文：「看奧運轉播被打擾，樓下好像停車糾紛，但有需要打老人家嗎？ 而且都沒戴口罩還吐口水，阿伯不理會應該是怕麻煩」，由於事發處樓上裝有監視器，阿伯樓上的鄰居也有持手機拍下，事後還問阿伯要不要影片。

畫面中可見，一部銀色廂型車疑似停在阿伯一樓家門口，車內3名黑衣人可能被阿伯念了一下，竟然惱羞成怒發飆，其中一名平頭男子不停對阿伯咆哮，然後伸出左手甩了阿伯2個耳光，阿伯見對方人多勢眾，頻頻輕聲向3名黑衣人道歉，不敢回手，後來馬路對面一名男子看不過去，走過來對黑衣人喊：「好了哦！」，結果還遭平頭男嗆聲：「你是要怎樣！」。

影片曝光網友看了都火了，紛紛留言大罵欺負阿伯的黑衣人：「操，垃圾」、「政府單位已經把警察單位一起連累癱瘓，治安亮紅燈」、「呵呵！有1個以上才敢」、「這是個屁孩的舉動只敢欺負老人家，我是沒有在現場，不然我就給你打」、「只有臭俗啦、沒懶趴的畜牲，才會打老人吧」、「直接交給警方處理，這算公訴罪」。