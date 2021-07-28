東京奧運開打沒幾天，大陸隊接連在排球、桌球、體操、游泳等幾個重點奪金項目飲恨，與金牌失之交臂，連帶引來不少大陸網友在網上謾罵選手愧對國家栽培。

值得關注的是，面對網友謾罵，大陸官媒卻是主動跳出來緩頰之餘，也提醒網友，選手盡力比賽拼搏才是奧運精神。不同以往大陸官媒反思「金牌迷失」的同時，其背後也體現出大陸對待運動賽事的深層觀念已在轉變，讓奧運的意義跳脫「體育」範疇，回歸「運動」本質，也讓選手更加享受比賽過程，而不必肩負國家榮辱。

四年一度的奧運賽事，堪稱各項運動項目的最高殿堂，也因為如此，參與選手無不摩拳擦掌準備與各國選手在賽場上一較高下。而大陸選手當然也不例外，特別是在「體育強、國家強」的觀念主導下，不只選手幾乎都以「奪金」為最高且唯一目標，不少大陸民眾甚至也認為，唯有拿下金牌，選手才不算愧對國家多年重金栽培。

也正因為如此，當大陸選手在奧運賽場上奪金失利，在媒體面前自責落淚，甚至公開向大陸民眾致歉時，其所代表意義不僅只是過去4年的辛勤努力沒能有最好的結果，選手內心背負更多則可能辜負是國家的栽培與14億民眾的期待。而諸如此類的情緒或許在2008年北京奧運時，最為明顯。

然而在時隔13年後東奧賽事上，面對民眾在網路上的謾罵，不少大陸官媒反而選擇在第一時跳出來為選手緩頰，甚至嘗試導正網友的不理性發言，認為相比奪金牌，更重要的是，選手上場比賽拼搏不懈的精神，認為這才是參加奧運比賽最重要的意義。

事實上，此次大陸官媒為選手失利發聲的背後，反映的或許是，大陸官方在對待奧運等賽事的觀念正在轉變，逐步跳脫過去「體育」的視角，而選擇以「運動」的角度，來看帶選手參賽與奪牌與否的過程。

從傳統的「德、智、體、群、美」五育觀念上來看，「體育」被歸類在所謂教育的大範疇之內，而教育向來就與國家角色、政策難以切割，這也連帶使得體育沾染上國家主義的色彩，換言之，從體育的視角來看，選手參賽這件事不僅只是個人表現而已，更多還帶有肩負國家榮譽的意義。

而與「體育」不同，「運動」純粹涉及的選手參賽的心路歷程，無論是賽前努力，或是賽後奪牌，單純體現的是選手之間的個別較量，一定程度上更貼近奧運比賽最初的精神；而國家出錢訓練選手這件事只是成就「運動」的配角，而非取代參賽的選手，成為「運動」中的主角。