美國德州最大城休士頓的外港拉波特(La Porte)一處化工園區發生化學洩漏事故，大約10萬磅(45公噸)的醋酸氣體被釋放到環境，造成2人死亡、30人住院。
事件發生在周二晚間約7點30分，拉波特化工園區的萊德貝斯爾化工公司( LyondellBasell)發生氣體外洩造成的大規模傷亡事件，兩人被確認死亡，30 人住院治療。
據該公司和當地消防局的說法，現場2人因過於近距離曝露大量醋酸而呼吸道灼傷而死亡，另外 30 也因呼吸系統問題必須住院治療，其中4人較為嚴重，1人列入燒傷，其餘人則是呼吸系統並發症。
2名死者是工廠外包工人，官員們還沒有公佈身份。至於洩漏的原因仍不清楚，還需後續調查。
醋酸又稱乙酸，化學式CH3COOH（或寫作HC2H3O2），有明顯的酸味，具有輝發性與吸水性，因此濃度高時，會導致呼吸道嚴重灼傷，如果吞嚥或吸入高濃度醋酸會非常危險。
哈里斯郡的環保官員說，持續監測周邊環境的空氣品質，現在除了聞的到明顯酸味以外，沒有危害健康的影響。
文章來源：2 Dead 30 Hospitalized After ‘Mass Casualty’ Incident At LyondellBasell Chemical Plant Near La Porte
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