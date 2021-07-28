美國德州最大城休士頓的外港拉波特(La Porte)一處化工園區發生化學洩漏事故，大約10萬磅(45公噸)的醋酸氣體被釋放到環境，造成2人死亡、30人住院。

事件發生在周二晚間約7點30分，拉波特化工園區的萊德貝斯爾化工公司( LyondellBasell)發生氣體外洩造成的大規模傷亡事件，兩人被確認死亡，30 人住院治療。

據該公司和當地消防局的說法，現場2人因過於近距離曝露大量醋酸而呼吸道灼傷而死亡，另外 30 也因呼吸系統問題必須住院治療，其中4人較為嚴重，1人列入燒傷，其餘人則是呼吸系統並發症。

2名死者是工廠外包工人，官員們還沒有公佈身份。至於洩漏的原因仍不清楚，還需後續調查。

LA PORTE Texas (KTRK) -- Two people are dead after a chemical incident at the LyondellBasell plant in La Porte city https://t.co/6Q0eubY8G2 — Rusty Surette (@KBTXRusty) July 28 2021

醋酸又稱乙酸，化學式CH3COOH（或寫作HC2H3O2），有明顯的酸味，具有輝發性與吸水性，因此濃度高時，會導致呼吸道嚴重灼傷，如果吞嚥或吸入高濃度醋酸會非常危險。

哈里斯郡的環保官員說，持續監測周邊環境的空氣品質，現在除了聞的到明顯酸味以外，沒有危害健康的影響。