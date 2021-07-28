有「亞洲貓王」之稱的體操選手唐嘉鴻，今晚出賽東京奧運男子個人全能項目決賽，不僅在擅長的單槓項目中取得全場第2佳績，更以總分84.798獲得第7名，締造台灣體操史新頁，中華民國體操協會秘書長李振興大讚「棒極了」，不僅超越自己還為台灣創造光榮，值得拍手。

唐嘉鴻曾在雅加達亞運取得台灣體操界首面單槓金牌，雖然日前在東奧單槓決賽失利，但在男子個人體操全能決賽中，取得鞍馬13.333分、單槓14.766分、雙槓13.800分，地板 14.366分，吊環14.100分，跳馬14.433分，以總分84.798分獲得第7名，為台灣體操奧運最佳成績。

其中，唐在最拿手的單槓項目中完美演繹高難度動作，獲得實施分8.766，總分14.766，為今日出賽選手的第2高分，僅落後地主橋本大輝。

熟悉唐訓練之路的李振興表示，嘉鴻過去曾受過傷，但在2017年正式振作，積極對手傷進行治療，也與教練策略性地進行技藝訓練，期間不僅挨住復健之苦，還積極利用震波式訓練精進自身技術，細膩地修正每項動作，顯見唐心理素質強勁與極高抗壓的一面。

「難得一見的奇才呀！」李大讚，唐在體操史上確實是名頂尖選手，雖無緣晉級單槓決賽，但這次在全能決賽竟能進入前八，可說相當卓越，因為8人分數接近，差一些就能奪牌，且唐下了賽場後是個禮貌與品行兼優的好男孩，對父母也十分孝順，對教練更是尊師重道，台灣能有這樣的選手值得鼓掌。