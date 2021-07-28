今日賽後，盧秀燕也向王媽媽勉勵、致謝，並送上花束及賀禮，期許王星皓日後繼續創造佳績，為2024巴黎奧運努力。（台中市政府提供）

今日賽後，盧秀燕也向王媽媽勉勵、致謝，並送上花束及賀禮，期許王星皓日後繼續創造佳績，為2024巴黎奧運努力。（台中市政府提供）

日本東京奧運於7月23日如火如荼展開，台中市共有10位優秀運動員飛往東京參賽。游泳賽事男子200公尺混合式預賽今晚19時登場，市長盧秀燕前往參賽選手王星皓台中親友家中，與母親、阿公與親友團在電視前為他大聲加油。盧秀燕說，奧運是運動員的世界級殿堂，賽事經驗將成為年僅22歲的王星皓的莫大基礎與養分，盼他再接再厲、未來再上層樓。

盧秀燕今天佩戴王星皓家人特製的加油口罩，與立法委員楊瓊瓔、運動局長李昱叡等人，於王星皓潭子親友家中一同打氣；星皓的成績：200公尺混合賽總排名第37名，無緣晉級。盧秀燕說，奧運是世界最大綜合性運動賽會，王星皓能代表台灣參加賽事，不僅榮耀家人、也榮耀了台中。

今日賽後，盧秀燕也與身兼父職與教練職務的王耀偉越洋視訊，感謝王星皓與父親努力付出，市長也向王媽媽勉勵、致謝，並送上花束及賀禮，期許王星皓日後繼續創造佳績，為2024巴黎奧運努力。

盧秀燕表示，王星皓家中三代皆為游泳世家，家中有7人從事游泳運動與教學，為體壇游泳項目貢獻良多；王星皓自小學四年級即正式投入游泳訓練，並在台中經營游泳池兼任教練的父親王耀偉栽培下，朝奧運選手之路逐步邁進。

盧秀燕指出，108年時她曾親自頒獎並表揚王星皓與父親王耀偉，當時王星皓在拿坡里世界大學運動會男子200公尺混合式摘銅，以1分59秒87奪牌並刷新台灣奪牌紀錄，在世大運贏下首面游泳獎牌，並與推動基層游泳發展不遺餘力的父親一同接受表揚。

運動局長李昱叡說，王星皓曾在105年全國中等學校運動會100公尺自由式拿下第一面金牌、106年全國中等學校運動會奪3金2銅，並破4項大會紀錄、107年全國大專校院運動會第一次攻破公開男生組游泳400公尺混合式的全國紀錄、108年全國運動會則摘6金2銀1銅。