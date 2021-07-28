距離2022年的縣市首長選舉的時間越來越近，各陣營也都對此積極展開布局，民進黨內部的競爭也十分激烈。輿情網站《QuickseeK快析輿情資料庫》公布的數據顯示，高雄的8名立委當中，綠委趙天麟的總聲量位居第一，其次是林岱樺以及許智傑。

《QuickseeK快析輿情資料庫》對高雄的8名民進黨立委，在今年5月1日至7月27日之間的網路聲量進行統計，結果顯示，在8人的總聲量中，趙天麟以25.7%的占比居冠、林岱樺已16.5%的比例居次、許智傑則以16.1%的占比位居第三、邱議瑩13.9%、劉世芳11.6%、賴瑞隆6.5%、李昆澤5.1%、邱志偉4.7%。

《QuickseeK快析輿情資料庫》也對這8名立委的正面聲量，進行進一步分析，趙天麟的正面聲量比例最高，占8人正面聲量總和的39.7%，其次為許智傑17%、劉世芳10%、賴瑞隆8.6%、邱議瑩8%、林岱樺6.6%、李昆澤6.1%、邱志偉4%；負面聲量的部分，林岱樺已29.1%的占比居冠，邱議瑩以19%的占比居次，趙天麟則以16.1%的占比委列第三，許智傑占13.9%、劉世芳13.4%、邱志偉3.3%、李昆澤2.9%、賴瑞隆2.4%。

《QuickseeK快析輿情資料庫》發現，在這8人當中，林岱樺在疫情後的聲量漲幅最高，但因「立院質詢堅持不戴口罩」風波的影響，她也是8人當中負面聲量最高者，至於趙天麟的負面聲量來源，《QuickseeK快析輿情資料庫》認為可能是和他的總聲量較高有關，可能也因此吸納一定程度的負面聲量。