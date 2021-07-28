美議員：1兆美元基建方案有望達成協議 22:202021/07/28 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國會兩黨協商拜登政府所提的1兆美元基建方案，屢屢陷入僵局難以突破，但似乎有露出曙光跡象，國會議員27日對談判恢復樂觀，看好兩黨會達成協議。參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周二表示，兩黨的協商已拉近距離，大幅縮小很多方面的歧見，可望很快敲定協議。 警戒調降 總統：請政院針對後續紓困、振興研妥方案 中評智庫》日台關係短時期之內很難取得「實質性」進展（王鍵） #兩黨 #基建方案 #達成協議 #協商 #舒默 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中蒙外長天津會談 王毅：達成八點共識 01:582021/07/28 兩岸 《美股掃瞄》美股消息面：觀望聯準會決議 美元走軟、金價微升 10:012021/07/28 財經 充電基礎改善 將為電動車銷量創造更大空間 14:212021/07/28 財經 2046人未辦理被繼承登記 新北列管籲速辦登記保權益 11:212021/07/28 生活 航運落難誰接棒？投顧：下半年亮點在電動車 04:102021/07/28 財經要聞 基隆公車駕駛收入銳減三分之一 無紓困求補貼 18:572021/07/28 生活 中油5G AIoT線上技術研討會 尋求非接觸式氣體偵測最適合解決方案 19:302021/07/28 財經 冠軍營運轉型 加大台灣業務版圖擴張 16:552021/07/28 財經 《國際經濟》IMF調整成長預測 富國、開發中國家兩樣情 10:352021/07/28 財經 高市國民黨團發起連署 喊話中央普發現金1萬元 13:332021/07/28 政治 台南藍軍提案要求 普發5000元現金紓困 15:442021/07/28 政治 財經熱門新聞 財政部雲端發票專屬獎雙胞案 小七再添4名百萬得主 - 財經 難逃關禁閉！陽明7／29起列處置股 為期10天 - 財經 黑吃黑 主力如何被丙種玩殘？ - 財經 長榮、陽明殺到見骨 傳高雄大戶墊丙60億慘遭斷頭 - 財經 跟台積電無關！ 蘋果缺晶片燒到iPhone 下半年拉貨危機仍是它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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