美國國會兩黨協商拜登政府所提的1兆美元基建方案，屢屢陷入僵局難以突破，但似乎有露出曙光跡象，國會議員27日對談判恢復樂觀，看好兩黨會達成協議。參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周二表示，兩黨的協商已拉近距離，大幅縮小很多方面的歧見，可望很快敲定協議。