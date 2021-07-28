美國總統拜登27日造訪國家情報總監辦公室，並向情報人員發表談話，強調中國與俄羅斯對美國國家安全構成的威脅日益升高，並警告嚴重的網路攻擊可能導致大國間的「真槍實彈的戰爭」。拜登也提醒，俄國已開始介入明年底的美國期中選舉。

國家情報總監辦公室管理17個情報單位，這是拜登就任半年來首度對情報圈發表演說。他對在場120名情治人員代表致謝，強調不會對他們施加政治影響。

在川普總統任內，情報部門與白宮關係緊繃，川普對情報機構所提，俄國干預2016大選以助他勝出的說法不滿。美國之音分析，拜登此番與情治人員會面，部分目的是為顯示他與情報圈的關係，將和川普明顯不同。

拜登在談話中點出網攻對現實世界造成的影響和破壞，「如果我們最後與一個大國陷入戰爭，一場真正的對戰，那會是因為嚴重網路入侵所造成。」

年初美國企業遭網攻，殃及部分能源與食品供應。拜登上月與俄總統普丁在瑞士會談時，曾提出一份關鍵基礎設施清單，指這些設施應該是網攻禁區。美國政府日前指控中國駭入微軟電子郵件系統，並稱10年來中國多次對美天然氣管道網路發動網攻。

儘管拜登警告中俄網攻風險，但他也提到，美國需要與這兩國在因應氣候變遷帶來的風險上通力合作。

拜登說，美國與情報單位面臨的其他安全威脅，包括假訊息。他爆料稱，情報單位為他準備的總統每日簡報中指出，俄國正散播有關2022年大選的假訊息，這是「干涉我國主權」。由於每日簡報屬高度機密，拜登公開談論令人意外。

戰略暨國際研究中心國際安全高級研究員哈丁女士認為，拜登此舉「是很好的提醒，表示俄羅斯持續為之，且目前未發生任何事說服他們別這樣做。」