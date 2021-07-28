新加坡MAS宣布解除銀行派息禁令 22:352021/07/28 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡金融管理局（MAS）28日宣布，撤銷對當地法人銀行及總部設在新加坡金融機構的派息禁令。MAS助理董事總經理何亨申（Ho Hern Shin）表示:「本地銀行及金融公司已安然度過疫情危機，狀況好到能支撐經濟復甦。」去年7月因應疫情，MAS宣布對銀行派發股利設限。 香港財政司長宣布調查壹傳媒 新光產除息 正向填息之路邁進 #MAS #銀行 #派息 #禁令 #宣布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球傳動股東會通過 每股配息0.8元 11:222021/07/28 財經 振興兼防疫 政院顧問力推數位券 04:102021/07/28 焦點要聞 南北韓宣布 恢復通信聯絡線 04:102021/07/28 話題觀察 海納百川》英吉利審慎重返印太（沈迺訓） 17:402021/07/28 海納百川 京城銀員工 每人領五千消費金 04:102021/07/28 財經要聞 拜登考慮強制要求聯邦員工打疫苗 但不再封城 13:032021/07/28 國際 推估全美6500萬人曾染疫 逾官方統計一倍 04:102021/07/28 話題觀察 星展：台灣內需疫弱 央行利率政策2022年底才動得了 16:332021/07/28 財經 用路人注意 ETC繳費期恢復正常 15:092021/07/28 生活 《塑膠股》H2電力旺 南亞穩步拚填息 12:172021/07/28 財經 未來派德系 LAV，2021 Volkswagen Caddy MAXI 2.0 TDI Life 11:142021/07/28 汽車情報-新車試駕 財經熱門新聞 財政部雲端發票專屬獎雙胞案 小七再添4名百萬得主 - 財經 難逃關禁閉！陽明7／29起列處置股 為期10天 - 財經 黑吃黑 主力如何被丙種玩殘？ - 財經 長榮、陽明殺到見骨 傳高雄大戶墊丙60億慘遭斷頭 - 財經 跟台積電無關！ 蘋果缺晶片燒到iPhone 下半年拉貨危機仍是它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。