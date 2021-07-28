新加坡金融管理局（MAS）28日宣布，撤銷對當地法人銀行及總部設在新加坡金融機構的派息禁令。MAS助理董事總經理何亨申（Ho Hern Shin）表示:「本地銀行及金融公司已安然度過疫情危機，狀況好到能支撐經濟復甦。」去年7月因應疫情，MAS宣布對銀行派發股利設限。