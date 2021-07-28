拜防疫措施鬆綁及推出韓國偶像天團「防彈少年團」（BTS）聯名套餐之賜，連鎖速食龍頭麥當勞28日公布的全球銷售額，擊敗華爾街預期。麥當勞第2季同店銷售額較去年同期躍增40.5％，連續2個季度超越2019年也就是疫情前水準，增幅優於分析師預估的39.81％。