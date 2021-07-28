BTS套餐加持 麥當勞Q2同店銷售額躍增40.5％ 22:352021/07/28 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜防疫措施鬆綁及推出韓國偶像天團「防彈少年團」（BTS）聯名套餐之賜，連鎖速食龍頭麥當勞28日公布的全球銷售額，擊敗華爾街預期。麥當勞第2季同店銷售額較去年同期躍增40.5％，連續2個季度超越2019年也就是疫情前水準，增幅優於分析師預估的39.81％。 《經濟》景氣持續增溫 中研院上修今年經濟成長率至5.05％ IMAX中國上半年業績年增近8倍 股價漲9％ #全球 #麥當勞 #BTS #同店銷售額 #躍增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中研院經濟所：景氣持續增溫 今年台灣經濟成長率至5.05％ 11:132021/07/28 財經 《科技》全球PCB產值今年估增6.2％ 亞洲4強勾勒下世代 09:272021/07/28 財經 《基金》台股基金扣款人數逾27萬人 年增11.6％ 10:352021/07/28 財經 輝瑞上修今年疫苗銷售預估至335億美元 22:572021/07/28 財經 元大銀前半年線上基金交易筆數 年增659％ 20:312021/07/28 財經 《國際產業》休旅車建功 奧斯頓馬丁H1銷量增224％ 15:582021/07/28 財經 新北增8例確診 劉和然：全是居隔案例 15:552021/07/28 生活 中宇環保H1稅後淨利賺2.06億元、年增182.19％ 17:392021/07/28 財經 IKKA-KY上半年每股稅前淨利6.05元、年增3.18倍 16:292021/07/28 財經 《國際金融》德意志交易所Q2獲利增21％ 12:172021/07/28 財經 《金融》數位帳戶Q2暴增百萬戶 Q3調統計方式防灌水 07:452021/07/28 財經 財經熱門新聞 黑吃黑 主力如何被丙種玩殘？ - 財經 跟台積電無關！ 蘋果缺晶片燒到iPhone 下半年拉貨危機仍是它 - 財經 長榮、陽明殺到見骨 傳高雄大戶墊丙60億慘遭斷頭 - 財經 財政部雲端發票專屬獎雙胞案 小七再添4名百萬得主 - 財經 運價狂飆漲不停 航運能進「超級周期」？專家曝欠缺1要素 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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